Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesi Polonya’nın Przemysl şehrinde bulunan tren istasyonunda basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Fidan, 15 Temmuz menfur darbe girişiminin 10’uncu yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "15 Temmuz ve sonrasında devletimiz ve milletimiz adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisine girmiştir. İçerideki ve dışarıdaki terör şebekelerine FETÖ başta olmak üzere yoğun bir darbe vurduğumuz dönem olmuştur. FETÖ'den ayıklanan devletin tekrar asli kodlarına hızlı bir şekilde dönüp milletinin hizmetinde yapması gereken hizmeti yaptığına şahit olduk" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletin sarsılmaz iradesinin perçinleşmesinin FETÖ'nün sistemden temizlenmesinde büyük rol oynadığına dikkat çeken Bakan Fidan, "İnşallah alacağımız tedbirler, yapacağımız düzenlemeler ne bugün ne gelecekte tekrar bu türden yapıların sistem içerisinde yer almamasını temin edecektir. Bütün gayretimiz bu yönde" diye konuştu.

"Uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir iş birliği içerisindedir"

Uluslararası alanda FETÖ'nün gittiği hiçbir yerde barınamaması, gayrimeşru faaliyetlerine, ajanlık faaliyetlerine, Türkiye aleyhine olan yıkıcı faaliyetlerine devam etmemesi için her türlü çalışmayı gece gündüz yaptıklarını ifade eden Bakan Fidan, "FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Buna rağmen devlete karşı mücadelesini yürütmektedir. Devleti yöneten halkın seçtiği liderlerle karşı mücadelesini yürütmektedir. Bunu da yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir işbirliği içerisindedir. Tabii bu bir zillettir. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Bunlar yurt dışında sürgün hayata yaşamaktalar" dedi.

"Örgüte başkaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek"

FETÖ sempatizanlarına değinen Bakan Fidan, "Bunların aslında uyanıp, ilüzyondan çıkıp, gerçek hakiki vatan sevgisini, hakiki dini düşünceyi, yaşantıyı tekrar hissedip, vatana, millete sadakatle tekrar geri dönmeleri ve örgüte başkaldırmaları gerekiyor. Örgüte başkaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek. Kendi piyasa değerini buradan yürütecek" dedi.

Bakan Fidan, Türkiye’nin FETÖ'yle mücadelede nasıl başarılı olduysa bundan sonraki bütün buna benzer tehditlerle de başarılı olacağına yürekten inandığını vurguladı.

"Avrupa cenahında iki türlü yaklaşılıyor"

Ukrayna’ya doğru 10 saatlik bir tren yolculuğuna başlayacağını ifade eden Bakan Fidan, "Malumunuz hava sahası kapalı olduğu için uçakla gidemiyoruz. Her gittiğimizde trenle gidip trenle gelmek durumundayız. Evet, söylediğiniz gibi geçtiğimiz ay Moskova'daydık. Cumhurbaşkanımızın mesajlarını iletme imkanımız oldu. Rus mevkidaşlarımızdan ve Sayın Putin'den devam eden savaşla ilgili Rusya'daki perspektifi alma imkanımız oldu. Daha sonra biliyorsunuz Sayın Trump'ın ziyareti hemen ardından bir NATO zirvesi oldu. Dün de ben Cumhurbaşkanımız adına Paris'te Gönüller Koalisyonu'ndaydım Orada yine Ukrayna konusu merkezdeydi. Avrupalı liderlerle bir araya geldik. Yani sürekli bir görüş alışverişi oldu" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Ukrayna-Rusya Savaşı’ndaki tek odak noktasının savaşın nasıl durdurulacağı olduğunu ifade eden Bakan Fidan, "Yani savaşa genelde Avrupa cenahında iki türlü yaklaşılıyor. Yani savaş çabaları nasıl desteklenir ve savaş nasıl durdurulur bir iki ayrı kulvar var. Türkiye'de daha çok savaş nasıl durdurulur kulvarında yıllardır savaş başladığından beri Cumhurbaşkanımız perspektif olarak yoğun bir çaba göstermekte" dedi.

"Ziyaretin yürüyen çabalara olumlu bir katkı yapacağına inanıyorum"

Ukrayna ziyaretindeki gündeme değinen Bakan Fidan, Ukrayna tarafının fikirlerini almak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını iletmek ve Türkiye’nin devam eden savaşa dair kendi gözlemlerini aktarmak olduğunu belirterek, "Yani ne düşünüyoruz, nasıl düşünüyoruz, nasıl bakıyoruz, onu taraflara anlatmak şu ana kadar her zaman için olumlu bir sonuç verdi. Şöyle ki biliyorsunuz biz İstanbul'da geçtiğimiz yıl Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yaptık. Onun öncesinde yaptığımız çeşitli kolaylaştırıcı faaliyetler var, bir araya getirişler var. Tahıl anlaşması var, Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin o dönem olmasını mümkün kılan. Bütün bunlar üst üste inşa ederek gelmiş durumda. Ben yani ziyaretin de inşallah yürüyen çabalara olumlu bir katkı yapacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.