Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bugün (31 Aralık) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye'den Filistin'e tam destek
Bakan Fidan, Gazze’de biran önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi. Batı Şeria’daki durum hakkında bilgi alan Bakan Fidan, Türkiye’nin Filistin’i siyasi ve ekonomik olarak desteklemeye devam edeceğini belirtti.
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