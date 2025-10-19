  1. Ekonomim
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin'e yardım ulaştıran STK temsilcileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin’e Destek Platformu üyeleri ve Filistin’e yardım ulaştıran sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle İstanbul’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin'e yardım ulaştıran STK temsilcileriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'e Destek Platformu üyeleri ve Filistin'e yardım ulaştıran sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin'e yardım ulaştıran STK temsilcileriyle görüştü - Resim : 1

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Filistin'e Destek Platformu üyeleri ve Filistin'e yardım ulaştıran STK temsilcileriyle İstanbul'da görüştüğü belirtildi.

