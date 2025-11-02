Dışişleri Bakanı Fidan, “Gazze” konulu toplantıya ev sahipliği yapacak

  1. Ekonomim
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek “Gazze” konulu toplantıya ev sahipliği yapacak. Toplantıda, ateşkesin kalıcı hale gelmesi, insani yardımların artırılması ve Filistin’in yeniden inşası için uluslararası iş birliği çağrısı yapılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Kasım 2025 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre; söz konusu toplantının, BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında, 23 Eylül 2025 tarihinde New York’ta ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya gelen ülkelerin (Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün) Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Toplantıda, ateşkesle ilgili son gelişmeler ve Gazze’deki insani durumun ele alınacağı belirtildi.

Bakan Fidan’ın toplantıda; İsrail’in ateşkesi sona erdirmek için bahaneler ürettiğine dikkat çekeceği, İsrail’in provokatif eylemlerine karşı uluslararası toplumun kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine değinmesi, ateşkesin kalıcı bir barışa evrilmesi için Müslüman ülkelerin eş güdüm içinde hareket etmesinin önemini vurgulaması bekleniyor.

Bakan Fidan’ın, Gazze’ye giren insani yardımın yetersiz olduğunu, bu hususta İsrail’in yükümlülüklerini yerine getirmediğini dile getireceği belirtildi.

Yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaştırılmasının insani ve hukuki bir zorunluluk olduğunu kaydetmesi ve bu hususta İsrail’e baskı uygulanması gerektiğini ifade etmesi beklenen Fidan’ın, Gazze’nin yeniden inşası ve idaresinin Filistinliler tarafından üstlenilmesini sağlayacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtmesi, Filistin halkının meşru haklarının ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafaza edilmesi yönünde mesaj vermesi, BM platformlarında atılacak adımlara dair istişarelerin de yakın eş güdümle sürdürülmesinin önemini de vurgulaması öngörülüyor.

