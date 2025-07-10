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Dışişleri Bakanı Fidan, İletişim Başkanı Duran’ı tebrik etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevi süresince çok kıymetli çalışmalar ortaya koyan Sayın Fahrettin Altun’a, atandığı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığında başarılar diliyorum. Bakan Yardımcımız Sayın Burhanettin Duran’ı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine getirilmesinden dolayı kutluyorum" dedi.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Fidan, İletişim Başkanı Duran’ı tebrik etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ı kutladı.

Bakan Fidan, 7 yıldır Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı görevini sürdüren Fahrettin Altun’un yeni görevi Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığında başarılar diledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine getirilen Dışişleri eski Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Duran’ı tebrik edip başarılar diledi.

Fidan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevi süresince çok kıymetli çalışmalar ortaya koyan Fahrettin Altun’a, atandığı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığında başarılar diliyorum. Bakan Yardımcımız Burhanettin Duran’ı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine getirilmesinden dolayı kutluyor, kendisine muvaffakiyetler temenni ediyorum."

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