  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz ve Alman mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Takip Et

Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz ve Alman mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz ve Alman mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Lammy ve Wadephul ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla Alaska ve Washington'da gerçekleştirilen toplantıların sonuçlarının değerlendirildiği görüşmelerde, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler de ele alındı.

Söke Belediye Meclisi'nde CHP'den 5 kişi istifa etti: İki meclis üyesi AK Parti'ye katıldıSöke Belediye Meclisi'nde CHP'den 5 kişi istifa etti: İki meclis üyesi AK Parti'ye katıldıGündem
TBMM önünde araç yakmıştı: Sebebi ÖTV indirimi çıktı!TBMM önünde araç yakmıştı: Sebebi ÖTV indirimi çıktı!Gündem
Pegasus'tan 5 Euro'ya uçak bileti kampanyası: İşte geçerli destinasyonlar...Pegasus'tan 5 Euro'ya uçak bileti kampanyası: İşte geçerli destinasyonlar...Ekonomi
İhtiyaç kredilerinde son durum! 125 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte oranlar...İhtiyaç kredilerinde son durum! 125 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte oranlar...Ekonomi

 

Gündem
Piyasa değeri 60 milyon lira! 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi
Piyasa değeri 60 milyon lira! 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi
Tutuklamalar, davalar, soruşturmalar... CHP, nasıl bir yol izleyecek?
Tutuklamalar, davalar, soruşturmalar... CHP, nasıl bir yol izleyecek?
Tutuklanan İnan Güney Silivri'den ilk mesajını gönderdi
Tutuklanan İnan Güney Silivri'den ilk mesajını gönderdi
Özgür Özel’den Bahçeli’ye yanıt: 'İttifak ortağım sen anla' diyor
Özgür Özel’den Bahçeli’ye yanıt: 'İttifak ortağım sen anla' diyor
‘Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi
‘Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’den "AK Parti’ye geçiyor" iddialarına suç duyurusu
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’den "AK Parti’ye geçiyor" iddialarına suç duyurusu