Dışişleri Bakanı Fidan, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile görüştü.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Powell'ı Ankara'da kabul ettiği belirtildi.