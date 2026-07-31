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Dışişleri Bakanı Fidan, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile görüştü.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Fidan, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell'ı kabul etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Powell'ı Ankara'da kabul ettiği belirtildi.

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