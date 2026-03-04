  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanı Fidan, İran'daki saldırılara ilişkin Meclis'i bilgilendirecek
Takip Et

Dışişleri Bakanı Fidan, İran'daki saldırılara ilişkin Meclis'i bilgilendirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Türk hava sahasına yönelen füzenin etkisiz hâle getirilmesi ve ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin 10 Mart Salı günü TBMM Genel Kurulu’nu bilgilendireceği duyuruldu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanı Fidan, İran'daki saldırılara ilişkin Meclis'i bilgilendirecek
Takip Et

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri için toplandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda yerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Zengin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Türk hava sahasına yönelen mühimmatın etkisiz hale getirilmesi ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına ilişkin 10 Mart Salı günü TBMM'yi bilgilendireceğini bildirdi.

Zengin, "Sayın Bakanımızı aradım. Kendisi haftaya salı günü TBMM'ye konuya dair detaylı bilgi verecek. O gün zaten gruplarımızın da konuşmalarına imkan olacak. Sayın Bakanımız, sorularımızı ve aynı zamanda kamuoyunun merak ettiği konuları TBMM'de daha detaylı bir şekilde açıklayacak" ifadelerini kullandı.

NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruzNATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruzGündem
İran'dan ateşlenen füze imha edildi: Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüşerek tepkisini ilettiİran'dan ateşlenen füze imha edildi: Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüşerek tepkisini ilettiGündem