Dışişleri Bakanı Fidan, İran'daki saldırılara ilişkin Meclis'i bilgilendirecek

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri için toplandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda yerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Zengin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Türk hava sahasına yönelen mühimmatın etkisiz hale getirilmesi ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına ilişkin 10 Mart Salı günü TBMM'yi bilgilendireceğini bildirdi.

Zengin, "Sayın Bakanımızı aradım. Kendisi haftaya salı günü TBMM'ye konuya dair detaylı bilgi verecek. O gün zaten gruplarımızın da konuşmalarına imkan olacak. Sayın Bakanımız, sorularımızı ve aynı zamanda kamuoyunun merak ettiği konuları TBMM'de daha detaylı bir şekilde açıklayacak" ifadelerini kullandı.