  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanı Fidan, İrlanda-Türkiye Dostluk Grubu üyeleri ile bir araya geldi
Takip Et

Dışişleri Bakanı Fidan, İrlanda-Türkiye Dostluk Grubu üyeleri ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dublin temasları kapsamında İrlanda-Türkiye Dostluk Grubu’nun düzenleyicisi Senatör Alison Comyn ve grup üyeleriyle bir araya geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanı Fidan, İrlanda-Türkiye Dostluk Grubu üyeleri ile bir araya geldi
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dublin'de İrlanda-Türkiye Dostluk Grubu'nun Düzenleyicisi (Convenor) Senatör Alison Comyn ve Dostluk Grubu üyeleri ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda'ya geldi. Bakan Fidan, başkent Dublin temasları çerçevesinde İrlanda-Türkiye Dostluk Grubu'nun Düzenleyicisi (Convenor) Senatör Alison Comyn ve Dostluk Grubu üyeleri ile görüştü.

Kuzey Kore'den ABD-Güney Kore ittifakına gözdağı: Ağır bir bedel ödeyeceklerKuzey Kore'den ABD-Güney Kore ittifakına gözdağı: Ağır bir bedel ödeyeceklerDünya

 

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyorİzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyorGündem

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü
Bursa'da orman yangını (Video)
Bursa'da orman yangını çıktı
İstanbul’da kaybolduğu öne sürülen Belaruslu Anatol Kotau’nun gizemi çözüldü!
İstanbul’da kaybolduğu öne sürülen Belaruslu Anatol Kotau’nun gizemi çözüldü!
Çanakkale yangınlarının faturası: 118 yangında 7 bin hektar orman yok oldu
Çanakkale yangınlarının faturası: 118 yangında 7 bin hektar orman yok oldu
Valilik duyurdu: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Valilik duyurdu: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak