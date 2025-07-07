Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail kontrol altına alınmazsa etkileri küresel olarak hissedilecek

Brezilya’nın başkenti Rio de Janeiro’da düzenlenen 17. BRICS zirvesi kapsamında düzenlenen "Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik-Mali Meseleler ve Yapay Zeka” oturumunda Cumhurbaşkanı’nı temsilen bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in Gazze’ye saldırısıyla derinleşen sorunlarda Türkiye’nin tutumunu tekrarladı ve bölgede kalıcı barış için her türlü rolü oynamaya hazır olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre 6 Temmuz günü yapılan oturumda konuşan Hakan Fidan, çok taraflılığın çeşitli alanlardaki faydaların şimdiden görüldüğünü ve önemli gelişmelere aracılık ettiğini vurgulayarak, Çok taraflılıktan geri adım atmak, göze alabileceğimiz bir seçenek değildir. Çok taraflılık, uzun süredir ilerlemenin itici gücü olmuş; sivil havacılıktan halk sağlığı sistemlerine, adil ticaretten dijital alandaki standartlara kadar günlük yaşamı etkilemiştir” mesajını verdi.

"Filistin dramı uluslararası kuruluşların meşruiyetini tartışmalı hale getiriyor"

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını soykırım olarak niteleyen ve onlarca yılda sağlanan kalkınmayı tersine çevirdiğini söyleyen Hakan Fidan, Filistin halkının yaşadığı dramın çok taraflılık üzerindeki tartışmaların merkezine yerleştiğini, sorunun uluslararası arenadaki mevcut yapıyı tartışmalı hale getirdiğini belirten Hakan Fidan’ın “Filistin halkının yaşadığı dram, bugün çok taraflılık üzerine tartışmalarımızın merkezinde yer almaktadır. Bu durum, uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla yükümlü kuruluşların meşruiyeti açısından ciddi bir krizdir. İsrail’in saldırganlığı ve yayılmacılığı kontrol altına alınmazsa, sonuçları küresel ölçekte hissedilecektir” mesajını verdi.

Türkiye’nin bölgede kalıcı barışa tam destek vermeye hazır olduğunu, çabalarını barışçı çözüm ve gerilimin azaltılmasına yoğunlaştırdığını kaydeden Hakan Fidan, uluslararası camiayı İsrail’e baskıya çağırdı.

"Yapay zeka yeni tahakküm aracı olmamalı"

Küreselleşme sonrası değer zincirlerinin birleşmesiyle karşılıklı bağımlılığın artmasının, enerji ve kritik minareller alanlarını kırılgan hale getirdiğini belirten Hakan Fidan, serbest, öngörülebilir uluslararası ticaretin güvenceye kavuşması gerektiğini belirtti.

Hakan Fidan, yapay zekanın fırsat kadar tehdidi de içerdiğini belirterek, “Dünya çok kutupluluğa yönelirken, yapay zekanın küresel yönetişimi kritik bir öncelik haline gelmektedir. Yapay zekanın yeni bir tahakküm aracına dönüşmemesi için gerekli tedbirlerin alınması şarttır” mesajını verdi.