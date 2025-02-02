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Dışişleri Bakanı Fidan Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 günlük ziyaret için bugün Katar'a gidiyor. Fidan'ın ziyareti, Gazze'deki ateşkesin ardından ara bulucu olan Katar'a yapacağı ilk ziyaret olması açısından önem taşıyor.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Fidan Katar'a gidiyor
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun bir gündemle Katar'a gidiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyareti Gazze'deki ateşkesin ardından, ara bulucu ülkelerden biri olan Katar'a yapacağı ilk ziyaret olması açsından önem taşıyor.

Türkiye de ateşkese giden yolda önemli katkı sunan ülkelerden biri olmuştu.

Türkiye-Katar ilişkileri en üsy düzeyde

İki ülke İsrail’in Gazze’deki saldırılarının durdurulması yönelik çabalarda gerek ikili düzeyde, gerek İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer çok taraflı platformlarda yakın şekilde çalıştı.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye ve Katar'ın 2015'ten bu yana gerçekleştirilen Yüksek Stratejik Komite toplantılarında hemen her alanda iş birliğini kapsayan 107 anlaşma imzalandığını belirtti.

Bu toplantıların en sonuncusu 14 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani başkanlıklarında Ankara’da gerçekleştirildi.

Bir sonraki toplantının bu yıl Doha’da düzenlenmesi planlanıyor.

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