  Dışişleri Bakanı Fidan Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüşmesi gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Fidan Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaparak Gazze’deki son gelişmeleri ve 15 Eylül’de Doha’da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi hazırlıklarını değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmede hangi konular ele alındı?

Görüşmelerde, Gazze’deki son durum ve 15 Eylül'de Doha’da yapılacak İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.

Bakan Fidan, söz konusu zirveye hazırlık amacıyla yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da iştirak edecek.

