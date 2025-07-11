Dışişleri Bakanı Fidan, Kuala Lumpur'da çeşitli temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Kuala Lumpur’da Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkachenko, Brunei Sarusselam Dışişleri İkinci Bakanı Erywan Yusof, Laos Dışişleri Bakanı Thongsavan Phomvihane, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ve Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad bin Hasan ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 58. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.
Fidan, Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkachenko, Brunei Sarusselam Dışişleri İkinci Bakanı Erywan Yusof, Laos Dışişleri Bakanı Thongsavan Phomvihane, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ve Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad bin Hasan ile bir araya geldi.