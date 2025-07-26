Dışişleri Bakanı Fidan: Liderlerin İstanbul'da buluşması için girişimde bulunabiliriz

Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Balkan Barış Platformu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, dünyanın belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçtiğini dikkat çekerek, "Bölgesel kararları ortak karar vermeliyiz. Kendimizle ilgili kararları kendimiz vermeliyiz. İstikrar birlikte inşa edilir" dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bölge ülkeleriyle işbirliğimiz çok boyutlu şekilde ilerliyor. Bununu ilk toplantısını gerçekleştirdiğimiz Balkan Barış Platformu kapsayıcı yaklaşımımızın bir sonucudur. Katılıcımalarla Balkan sorunlarına balkan çözümlerini konuştuk. Bölgedeki siyasi gelişmelerin yanı sıra enerji güvenliği gibi birçok başlık altında fikir alışverişinde bulundu. Balkan Barış Platformu'nun geleceğini de konuştuk. Toplantıların düzenli devam etmesi yönünde irade oluştu.

"Bölgesel diyalog mekanizmalara ihtiyaç var"

Bölgesel diyalog mekanizmaların güçlendirilmesine her zamankinde daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Ortak tarihimizden dersler çıkarıp geleceğe yön verme sorumluluğunu yüklenmeliyiz. İstikrar anca birlikte inşa edilir. Katılımlarıyla bu sürece katkı sunan tüm dostlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum.

"İstanbul ve Türkiye turizmde çekim alanı"

6 ülkenin 6'sında da Türkler turizm sayısında birinci sırada geliyor. Vatandaşlarımız Balkanlara gidiyorlar. Türk turistler giderek artıyor. İstanbul ve Türkiye'nin geriye kalanı da bu ülkeler için çekim alanı. Bunu nasıl değerlendirebileceğimize dair fikir alışverişinde bulunduk.

Bölgesel konularda bölgesel çözümler bulunması yönünde tartışmalarımız, görüşlerimiz oldu. 6 ayda bir tekrar toplanma kararı aldık. İstanbul merkez olmaya devam edeceğiz. Gayri resmi bir format. Biraz ilerleme aldığımızda liderlerimiz de bu platforma getirme konusunda mutabık kaldık."

"Liderlerin İstanbul'da buluşması için girişimde bulunabiliriz"

Rusya-Ukrayna görüşmelerinde liderlerin İstanbul'da buluşması konusunda liderlerin beyanda bulunduklarını dikkat çekerek "Bu konuda girişimde bulunabiliriz" dedi.

Bakan Fidan şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde 3. turunu tamamladığımız İstanbul'un görüşmelerinin önemli gündem maddelerinden biri de liderlerin bir araya getirilmesi. Esir değişimi, mevcut ateşkesin tarafların pozisyonların anlaşılması ve liderlerin bir araya gelmesi 3 oturumda da konuşuldu. Esarette olanların esaretten kurtulması bir nebze de olsa umut alanı. Liderlerin ne zaman ve nasıl bir araya geleceği yönündeki tartışmalarda durum şöyle. Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelme noktasında irade beyan ediyorlar. Ateşkes konusunda mutabık olunacak Trump'ın da ilgi göstereceğini biliyoruz. Cumhurbaşkanımızda liderler zirvesine çok inanıyor. Liderler bir araya geldiğinde nasıl karar alacaklarını heyetlerin o konularda ilerleme kaydetmesi gerekiyor. İstanbul'da 3 liderin bir araya geleceğine inanıyorum. Bunu mümkün kılmak için girişimde bulunabiliriz."