  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Salam ile görüştü
Takip Et

Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Salam ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile görüştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Salam ile görüştü
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, 23. Doha Forumu'na katılmak üzere geldiği başkent Doha'da Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile görüştü.

Bakan Fidan, Doha temasları çerçevesinde bugün Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelmişti.

Çin'de robot polisler göreve başladı: Kural ihlali yapanları kaydediyorÇin'de robot polisler göreve başladı: Kural ihlali yapanları kaydediyorDünya
Fahiş aidatlar isyan ettirdi, 250 bin aile taşınmak zorunda kaldıFahiş aidatlar isyan ettirdi, 250 bin aile taşınmak zorunda kaldıEkonomi
Dünyanın en iyi 100 mutfağı açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?Dünyanın en iyi 100 mutfağı açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?Gündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 7 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 7 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
Ardanuç-Ardahan kara yolu kış boyunca ulaşıma kapatılacak
Ardanuç-Ardahan kara yolu kış boyunca ulaşıma kapatılacak
İstanbul'da sağanak yağış: Kadıköy'de beş katlı binanın istinat duvarı çöktü
İstanbul'da sağanak yağış: Beş katlı binanın istinat duvarı çöktü
Çiftçi grevi sınır kapılarını kilitledi: Türkiye’den TIR geçişleri durma noktasında
Çiftçi grevi sınır kapılarını kilitledi: Türkiye’den TIR geçişleri durma noktasında
Macaristan Başbakanı Türkiye'ye geliyor
Macaristan Başbakanı Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
Bakan Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
İstanbul'da sağanak yağış: Sarıyer'de yol çöktü, iki araç dereye düştü
İstanbul'da sağanak yağış: Sarıyer'de yol çöktü, iki araç dereye düştü