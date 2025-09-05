Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile görüştükten sonra Milli Savunma Bakanı Güler'i ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu ziyaret etti. Bakan Fidan ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Gülerile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler ile Fidan, Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.
