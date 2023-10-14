Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Kahire'de görüştüklerini duyurdu.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi'yle görüştü." ifadesi kullanıldı. Ayrıca paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Mısır'dan açıklama

Görüşmeye ilişkin Mısır Cumhurbaşkanlığından da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Gazze Şeridi’nde yükselen askeri gerilime yönelik gelişmelerin masaya yatırıldığı görüşmede taraflar, “mevcut durumun bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik tehdit oluşturduğu, şiddetin derhal durdurulması, sükunetin sağlanmasına yönelik uluslararası çabaların artırılması” konusunda fikir birliğine vardı.

Tarafların, bölgedeki sivillerin korunması, yerlerinden edilmesi risklerine karşı acil ve etkili tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldığı görüşmede, “Gazze halkının aç bırakılma, yerinden edilme gibi toplu cezalandırma politikalarına maruz kalmaması gerektiği” vurgulandı.

Taraflar ayrıca "Gazze halkının insani yardıma güvenli ve acil erişiminin sağlanması gerektiğini" vurguladı.

Mısır-Türkiye arasındaki işbirliğine ilişkin gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Sisi, ikili ilişkilerde karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde görülen gelişmelerden memnuniyetini dile getirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı, ilerleyen süreçte iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve yeni bir aşamaya taşımak için çalışmaya devam etmenin, çeşitli ikili işbirliği mekanizmalarını harekete geçirmek için karşılıklı adımların sürdürülmesinin ve somut ilerlemelerin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Alman mevkidaşıyla da görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim'de Mısır’a iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Bakan Fidan'ın daha sonra Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile görüşmesi ve mevkidaşıyla ortak basın toplantısı yapmaları öngörülüyor.

Fidan, Kahire'de Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile de görüşmüştü.