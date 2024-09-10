Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da: Türkiye 13 yıl sonra ilk kez katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Arap Ligi Dışişleri Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı. Bakan Fidan’ı, Arap Ligi Sekreteri Yardımcısı Büyükelçi Ahmed Rachid Khattabi karşıladı.

Bölgesel meseleler masaya yatırılacak

Fidan'ın hitabında Türkiye-Arap Birliği ilişkilerini ve Gazze olmak üzere bölgesel meseleleri ele alması bekleniyor. Arap Birliği Dışişleri Bakanları Mart ve Eylül aylarında bir araya geliyor.