  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da: Türkiye 13 yıl sonra ilk kez katıldı
Takip Et

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da: Türkiye 13 yıl sonra ilk kez katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Arap Ligi Dışişleri Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da: Türkiye 13 yıl sonra ilk kez katıldı
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Arap Ligi Dışişleri Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı. Bakan Fidan’ı, Arap Ligi Sekreteri Yardımcısı Büyükelçi Ahmed Rachid Khattabi karşıladı.

Bölgesel meseleler masaya yatırılacak

Fidan'ın hitabında Türkiye-Arap Birliği ilişkilerini ve Gazze olmak üzere bölgesel meseleleri ele alması bekleniyor. Arap Birliği Dışişleri Bakanları Mart ve Eylül aylarında bir araya geliyor.

 

İmamoğlu'ndan Narin Güran açıklaması: Vicdanen ezildikİmamoğlu'ndan Narin Güran açıklaması: Vicdanen ezildikGündem

 

Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğizBakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğizGündem

 

Gündem
Narin Güran'ın ölümünde yeni detay: Kırmızı otomobil itirafçıyı yakalattı
Narin Güran'ın ölümünde yeni detay: Kırmızı otomobil itirafçıyı yakalattı
Kızı okuma yazma öğrenemedi, anne şüphelendi: Özel okulda sahte öğretmen iddiası
Kızı okuma yazma öğrenemedi, anne şüphelendi: Özel okulda sahte öğretmen iddiası
Bolu'da ilanı gördü, ev sahibini aradı, kirayı duyunca şaştı kaldı: 50 bin TL istedi
Bolu'da ilanı gördü, ev sahibini aradı, kirayı duyunca şaştı kaldı: 50 bin TL istedi
Narin Güran’ın DNA sonuçları çıktı! Gerçek babasının kim olduğu belli oldu
Narin'in DNA sonuçları çıktı! Gerçek babasının kim olduğu belli oldu
Erzurum'da ilginç görüntüler! Vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti
Erzurum'da ilginç görüntüler! Vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti
Bekir Başevirgen: 784 bin 374 kişi kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındı
'784 bin 374 kişi kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındı'