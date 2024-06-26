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Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İHA
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Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüştü
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Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

Görüşmede, Gazze’deki savaşın bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekildiğini ifade eden kaynaklar, görüşmede savaşın bir an önce durması ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi gerektiğine değinildiğini belirtti. Görüşmede, ayrıca insani yardımının kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaşmasının önemi vurgulandığı aktarıldı.

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