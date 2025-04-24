Dışişleri Bakanı Fidan, Norveçli mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile başkent Ankara'da bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Kritik konularda görüş alış verişinde bulunuldu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, taraflar enerji, savunma ve ticaret alanlarında iş birliğini güçlendirme konularında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmenin ardından iki bakanın ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.