  Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı toplantıya katılmak üzere gittiği İslamabad’da, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad İshak Dar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak ve bölgedeki gelişmelere ilişkin düzenlenecek kritik toplantıya katılmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’da.

Bakan Fidan, programı kapsamındaki ilk temasında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad İshak Dar ile bir araya geldi.

Bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı

Bakan Fidan’ın, Pakistan ziyareti çerçevesinde bölgedeki güncel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirileceği geniş katılımlı toplantıya iştirak etmesi bekleniyor. Toplantıda, bölgesel barışın korunması ve ülkeler arası koordinasyonun artırılmasına yönelik atılacak adımların müzakere edileceği kaydedildi.

Fidan’ın İslamabad’daki temasları kapsamında diğer katılımcı ülke temsilcileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Futbolcu cinayetinde yeni detay: Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu'na konum göndermişFutbolcu cinayetinde yeni detay: Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu'na konum göndermişGündem

 

AKOM uyardı: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?AKOM uyardı: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?Gündem

 