Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı toplantıya katılmak üzere gittiği İslamabad’da, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad İshak Dar ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, programı kapsamındaki ilk temasında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad İshak Dar ile bir araya geldi.
Bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı
Bakan Fidan’ın, Pakistan ziyareti çerçevesinde bölgedeki güncel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirileceği geniş katılımlı toplantıya iştirak etmesi bekleniyor. Toplantıda, bölgesel barışın korunması ve ülkeler arası koordinasyonun artırılmasına yönelik atılacak adımların müzakere edileceği kaydedildi.
Fidan’ın İslamabad’daki temasları kapsamında diğer katılımcı ülke temsilcileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.