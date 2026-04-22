  1. Ekonomim
  2. Gündem
  Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Ishaq Dar ile görüştü
Takip Et

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Ishaq Dar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefonda görüştü.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde gelinen nokta ele alındı. Tarafların uzlaşmaya varması için Pakistan ve Türkiye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

