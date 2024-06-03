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Dışişleri Bakanı Fidan Pekin'de 'Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri'ni anlattı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Çin’in başkenti Pekin'de, Center for China and Globalization (CCG) düşünce kuruluşunda “Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri” programına katıldı.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Fidan Pekin'de 'Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri'ni anlattı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin daveti üzerine gittiği Pekin'de, bir düşünce kuruluşunda "Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri" konulu konuşma yaptı.

Değişen dünya düzeninde Türkiye-Çin ilişkileri

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Pekin ziyareti sırasında, "Çin ve Globalleşme Merkezi adlı düşünce kuruluşunda Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkilerini anlattığı" belirtildi.