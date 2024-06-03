Dışişleri Bakanı Fidan Pekin'de 'Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri'ni anlattı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Çin’in başkenti Pekin'de, Center for China and Globalization (CCG) düşünce kuruluşunda “Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri” programına katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin daveti üzerine gittiği Pekin'de, bir düşünce kuruluşunda "Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri" konulu konuşma yaptı.
Değişen dünya düzeninde Türkiye-Çin ilişkileri
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Pekin ziyareti sırasında, "Çin ve Globalleşme Merkezi adlı düşünce kuruluşunda Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkilerini anlattığı" belirtildi.
Bakanımız @HakanFidan, Pekin ziyareti sırasında "Center for China and Globalization" adlı düşünce kuruluşunda “Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri”ni anlattı. pic.twitter.com/ax7NCaGqt3— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 3, 2024