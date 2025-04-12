Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la Antalya Diplomasi Forumu marjında ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
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Görüşmede, ikili ilişkiler değerlendirildi, enerji alanında iş birliği konuları ele alındı.
Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğiyle ilgili konular ve Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sağlamaya yönelik çabalar görüşüldü.
Görüşmede Suriye’deki güncel gelişmeler ve Gazze’deki son durum değerlendirildi.
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