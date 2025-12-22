Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da: SDG, Suriye'ye entegre olmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Şam'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Başta ikili ilişkiler olmak üzere çok geniş kapsamlı görüşme yaptıklarını belirten Fidan, bölgesel güvenlik ve Suriye'nin istikrarına yönelik tehditleri ele aldıklarını bildirdi. Türkiye’nin Suriye’nin istikrarına verdiği önemin bilindiğini dile getiren Fidan, “Bunun için elimizden gelen bütün yardım ve iş birliğini göstermeye her zaman hazırız. Cumhurbaşkanımız bu konuda özellikle çok hassas. Tartıştığımız konular arasında özellikle bölgede şu anda Suriye ile İsrail arasında yürütülen müzakerelerin biz Türkiye olarak sonuca ulaşmasını bekliyoruz. Bu bölgenin istikrarı için Suriye’nin istikrarı için fevkalade önemli. İsrail’in bölgede yayılmacı politikalar izlemek yerine bölge ülkeleriyle karşılıklı rızaya dayanan bir anlaşma ve anlayış birliğinin de içinde olması bölgenin de istikrarına, küresel güvenliğe de katkı yapacak bir husus” ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, SDG ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise “Şam’daki arkadaşlarımızın özellikle SDG ile yürüttükleri müzakerelerin gidişatıyla ilgili de görüş alışverişinde bulunduk. Biz burada yine aynı perspektifi savunuyoruz, SDG’nin, Suriye yönetimine entegre olması, bunu diyalog yoluyla, uzlaşma yoluyla herkesin lehine olacak şekilde yapması ve Suriye’nin tarihinde hiç olmadığı kadar istikrar, bütünlük ve refaha kavuşmasının önünde engel olmaktan çıkması önemli” açıklamasında bulundu.

‘DEAŞ ile mücadele önemli'

DEAŞ ile mücadelenin de önemli olduğunu vurgulayan Fidan, “Bu konuda neler yapılıyor, neler yapabiliriz? Biliyorsunuz, Suriye, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu’nun artık bir üyesi ve bu konuda çok ciddi bir çaba ortaya koyuyorlar. Bu çabaların daha da ilerletilmesi, biz Türkiye olarak biz neler yapabiliriz, hem koalisyonla beraber hem ikili hem bölgesel diğer ortaklarımızla. İkili ilişkilerde ele almamız gereken başta ticaret, mülteci kardeşlerimizin onurlu ve gönüllü şekilde geri dönüşü, lojistik, enerji bu konuları da detaylı olarak ele alma imkanımız oldu. Suriye'de geçtiğimiz bir yıl içerisinde hem biz hem bütün dünya gördü ki Suriye yönetimi, Sayın Ahmed Şara yönetiminde; liderliğinde, gerçekten istikrarı sağlayan, bütünlüğü de mümkün oldukça güçlendirmeye çalışan bir yönetim ortaya koydu” diye konuştu.

Fidan, Türkiye'nin bundan teröre zemin verilmemesi ve ticaretin geliştirilmesi dolayısıyla duyduğu memnuniyete dikkat çekerek, buna yönelik katkılara devam edilmesi gerektiğini kaydetti. Bu çerçevede Türkiye ile Suriye arasındaki sınır ticareti ve bağlantısallık gibi konuların önemine değinen Fidan, iki ülkenin birbirleri üzerinden farklı bölgelere ulaşım sağlayabileceğini söyledi.

Şeybanı: Maalesef SDG’den herhangi bir irade görmedik

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise Suriye’nin kuzeydoğusundaki Cezire bölgesine daha fazla önem vereceklerini dile getirdi. Şeybani, “Suriye devleti orada olacaktır. (Entegrasyon) Maalesef SDG’den herhangi bir irade görmedik. SDG’den dün, 10 Mart anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili bir yanıt aldık. Değerlendiriyoruz. Türkiye’yle ilişkiler stratejik ve çok gelişmiş durumda, Ankara ile her alanda iş birliği yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan ise “Maalesef, değerli meslektaşımın da ifade ettiği gibi, orada kendi izlenimleri, (SDG'nin) çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadıklarını görüyoruz. Burada tabii bunun sebepleri üzerinde de konuştuk. Orada SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel teşkil etmekte” değerlendirmesinde bulundu.

İstikrar ve güvenlik konusunda büyük bir ilerleme olduğunun altını çizen Fidan, ABD Senatosu’nun Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmasıyla artık yatırımların bu ülkeye gelecek olmasının da büyük avantaj olduğunu belirtti. Fidan, bu konuda başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere Washington yönetimine ayrıca teşekkür edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Sezar Yasası'nın kaldırılması bölge istikrarına yapılacak büyük bir katkı. Ben Suriye'deki kardeşlerimizin de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerini düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Şeybani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Türk heyetiyle yaptığı görüşmelerde, başta ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması olmak üzere ekonomik ve ticari iş birliği, istihbarat ve askeri iş birliğinin güçlendirilmesi ile mültecilerin geri dönüşü konularının ele alındığını aktardı. Görüşmelerde ayrıca terörizmle mücadele, DEAŞ ile mücadele, örgütün Suriye’de yeniden ortaya çıkmasının önlenmesi ve kuzeydoğu Suriye’ye ilişkin ortak bir vizyon geliştirilmesi başlıklarının da görüşüldüğünü söyleyen Şeybani, bu alanlarda eş güdümün artırılmasının önemini dile getirdi.