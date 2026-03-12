Dışişleri Bakanı Fidan: Savaşa dair her tür senaryoya hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"NATO'nun Avrupa'nın güvenliğinin temel taşı olduğuna inanıyoruz. Türkiye savaşın bitmesi için yoğun çaba içinde.

Almanya'nın AB içindeki konumu doğrultusunda ülkemizin üyelik sürecine katkı sürmesini bekliyoruz.

Bugünkü görüşmelerimizde ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alma imkanımız oldu tabi bunların başında Orta Doğu'da devam etmekte olan savaş gelmekte bu savaş bir an önce sona ermelidir.

Barış çabaları devam ederken İsrail'in kutsal mekanlara yönelik hukuka aykırı ve provokatif eylemlerine de devam ettiğini görüyoruz.

İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız.

Hiç kimse böyle bir hayalin içine girmesin. Yanlış bir adım atılmasına izin vermemiz mümkün değil. Savaşın gidişatına ve sonrasına dair her tür senaryoya hazırlıklı durumdayız.

"Bölgede bulunan vatandaşlarımızın güvenliği için gece-gündüz çalışıyoruz"

Bölgede bulunan vatandaşlarımızın güvenliği için gece-gündüz çalışıyoruz. İsrail, kirli savaşı Lübnan'a da taşımaya çalışmakta. 1 milyon kişinin yerinden edilmesi kabul edilemez.

Uluslararası toplumun dikkati Gazze'den uzaklaşmamalıdır.

Gazzelilerin yaşam koşullarının kötüleşmemesi öncelikli meseledir.

Hava savunma sistemleri gerçekten çok önemli. Milli Savunma Bakanlığımızın bu konuda yürüttüğü çalışmalar var. Türkiye'ye gönderilen füzenin havada imha edilmesinin ardından dışişleri bakanları mesaj gönderdi. Bu savaşın durdurulması için görüş birliğimiz var. Svaşın hemen durması gerektiği konusunda hemfikiriz. İran'ın toprak bütünlüğü konusunda bir sıkıntı olmaması lazım."