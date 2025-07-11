Dışişleri Bakanı Fidan, Srebrenitsa soykırımının 30. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"1995'te Srebrenitsa'da yaşanan ve 8000'den fazla masum Boşnak sivilin katledildiği soykırımın üzerinden 30 yıl geçti. Acısını hala yüreğimizde hissettiğimiz bu büyük felaket, tüm insanlığın vicdanında derin izler bırakmıştır. Unutmamak ve unutturmamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, geride kalanlara sabır diliyorum."