  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanı Fidan, Srebrenitsa soykırımının 30. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
Takip Et

Dışişleri Bakanı Fidan, Srebrenitsa soykırımının 30. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından Srebrenitsa soykırımının 30. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Fidan, Fidan mesajında, Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümü dolayısıyla, "Acısını hala yüreğimizde hissettiğimiz bu büyük felaket, tüm insanlığın vicdanında derin izler bırakmıştır. Unutmamak ve unutturmamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, geride kalanlara sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanı Fidan, Srebrenitsa soykırımının 30. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"1995'te Srebrenitsa'da yaşanan ve 8000'den fazla masum Boşnak sivilin katledildiği soykırımın üzerinden 30 yıl geçti. Acısını hala yüreğimizde hissettiğimiz bu büyük felaket, tüm insanlığın vicdanında derin izler bırakmıştır. Unutmamak ve unutturmamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, geride kalanlara sabır diliyorum."

Dışişleri Bakanı Fidan, Kuala Lumpur'da çeşitli temaslarda bulunduDışişleri Bakanı Fidan, Kuala Lumpur'da çeşitli temaslarda bulunduGündem

 

Gündem
Marmara’da 65 yılın en kurak haziranı yaşandı! En az yağışı İstanbul aldı
Marmara’da 65 yılın en kurak haziranı yaşandı! En az yağışı İstanbul aldı
Pervin Buldan'dan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı: Barış sana armağan olsun
Pervin Buldan'dan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı: Barış sana armağan olsun
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakma töreni sonrası ilk açıklama: Kritik bir eşik geçildi
AK Parti'den ilk açıklama: İlk adım gerçekleşti, kritik bir eşik geçildi
SON DAKİKA... Tarihi gün: Terör örgütü PKK'lı ilk grup silah bıraktı, ilk açıklama geldi! İşte ilk görüntüler
SON DAKİKA...
PKK’nın 'silah bırakma töreni' dış basına nasıl yansıdı?
PKK’nın 'silah bırakma töreni' dış basına nasıl yansıdı?
Devlet Bahçeli: PKK'nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuştur
Bahçeli: PKK'nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuştur