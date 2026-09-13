Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de: Gündemde SDG’nin feshi ve bölgesel gelişmeler yer alıyor

ANKARA (EKONOMİ)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13 Eylül Pazar günü başlattığı Suriye ziyaretini 14 Eylül 2026 tarihlerinde tamamlayacak.

Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Fidan’ın Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’yle Ağustos 2026 ve 8 Eylül 2026 tarihlerinde Ankara’da yaptığı görüşmelerin ardından tertiplenecek bu ziyaret, Türkiye ve Suriye arasında 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana her alanda tesis edilen yakın iş birliğinin bir göstergesini teşkil ettiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde, Suriye’de kalıcı istikrar, barış ve refah ortamının tesis edilmesine yönelik Türkiye’nin de destek verdiği çok yönlü çabaların ve eski rejimin devrilmesinden bu yana önemli ölçüde ilerleme kaydedilen ikili ilişkilerin kapsamlı bir değerlendirmesini yapılması öngörülüyor.

SDG’nin kendini feshetmesi

Suriye’yle ticaret, enerji, ulaşım ve bağlantısallık dahil birçok alanda devam eden iş birliğinin kurumsal çerçevesinin ve hukuki zemininin daha da güçlendirilmesi hususunda Türkiye’nin iradesini yinelemesi ve bilhassa bölgesel bağlantısallık projelerine ilişkin değerlendirmelerini paylaşılmasının beklendiği ziyarette, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren Suriye’deki entegrasyon sürecine dair SDG’nin kendini feshetmesi başta olmak üzere yaşanan gelişmeleri ele alınmasının planlandığı kaydedildi.

Ayrıca bu konuda alınan kararların zamanlıca uygulanmasının önemini vurgulaması, Suriye’de devlet otoritesinin kapsayıcı bir temelde güçlendirilmesi ve Suriyeli Türkmenler dahil olmak üzere Suriye toplumunun tüm bileşenlerinin eşit vatandaşlık temelinde Suriye’nin birlik ve refahına katkı sağlamasının temin edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunması da bekleniyor.

Türkiye’nin; Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması, devlet kurumlarının güçlendirilmesi, ekonomik toparlanmasının hızlandırılması ve bölgesel bağlantılarının yeniden tesis edilmesi ile Suriye halkının huzur ve refah içerisinde yaşayabilecekleri bir ülkenin inşası için desteğini sürdüreceğini ifade etmesi, Suriye’nin güneyindeki durum ile İsrail’in Suriye’nin güvenlik ve istikrarını giderek daha fazla tehdit eden saldırganlığı karşısında uluslararası toplumla birlikte atılabilecek adımları ele alması öngörülüyor.