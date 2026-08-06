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Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
İHA
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Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile bir araya gelecek
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün Ankara'da bir araya gelmesi planlanıyor.

Ayrıca yapılan görüşmeden sonra Türkiye saati ile 12.15'te ortak basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.

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