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Bakan Fidan: Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacmi 8 milyar dolara ulaştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad’da düzenlenen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin ikinci toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan’a gitti. Bakan Fidan Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi' ikinci toplantısında yaptığı konuşmada Suudi Arabistan ile 2024 yılı itibarıyla ticaret hacminin 8 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ortak hedeflerimiz doğrultusunda, bu yıl 10 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 30 milyar dolara ulaşmayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı

Haber Merkezi
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Bakan Fidan: Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacmi 8 milyar dolara ulaştı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Riyad’da düzenlenen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin ikinci toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan’a gitti. Fidan, Riyad'daki toplantı çerçevesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü. 

"Suudi Arabistan'la işbirliği ve eşgüdümümüzü güçlendirmeye önem veriyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Riyad'da gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından, 'Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi' ikinci toplantısına başkanlık ettiler. Bakan Fidan toplantı kapsamında yaptığı konuşmada, "Tarihi ve beşeri bağlarımızla yoğrulan Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, gücünü ve sağlamlığını, karşılaştığı sınama ve zorluklara karşı ispat etmiştir. Bu çerçevede, bölgemizin ve İslam dünyasının iki önemli aktörü olan ülkelerimiz arasındaki samimi ve yakın işbirliğinin, liderlerimizin ortaya koyduğu vizyon temelinde kazandığı ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Bölgemizin istikrar ve huzurunu ilgilendiren tüm konularda Suudi Arabistan'la işbirliği ve eşgüdümümüzü güçlendirmeye önem veriyoruz" dedi.

"Suudi Arabistan ile 2024 yılı itibarıyla ticaret hacmi 8 milyar dolara ulaştı"

Bakan Fidan konuşmasında, Suudi Arabistan ile 2024 yılı itibarıyla ticaret hacminin 8 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ortak hedeflerimiz doğrultusunda, bu yıl 10 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 30 milyar dolara ulaşmayı arzu ediyoruz. Ekonomilerimizin birbirlerini tamamlayıcı niteliği göz önüne alındığında, bu hedefi rahatlıkla yakalayabileceğimizi düşünüyorum. İkili ilişkilerimizin kurumsal çerçevesini teşkil eden Koordinasyon Konseyinin ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda daha da ileri taşınmasına katkı sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı kapsamında, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'na bağlı 'Prens Suud ElFaysal Diplomatik Çalışmalar Enstitüsü' arasındaki Mutabakat Zaptı imzalandı.

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