Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye ile ABD CAATSA yaptırımlarını çok yakında kaldıracak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu’na katıldı. Forum kapsamında, "Parçalanma Çağında Arabuluculuk" başlıklı açılış oturumuna konuşmacı olarak katılan Fidan ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Türkiye-ABD ilişkileri

Bakan Fidan, Doha’da Reuters’a yaptığı açıklamada, Türkiye ile ABD’nin ABD’nin CAATSA yaptırımlarını kaldırmanın bir yolunu “çok yakında” bulacağına inandığını söyledi.

Fidan, NATO müttefiki iki ülkenin bu konu üzerinde çalışmaya başladığını da ekledi.

Rusya-Ukrayna savaşı

Bakan Fidan, Washington’un Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik ve Kiev ile Avrupalı ülkeler tarafından eleştirilen ilk 28 maddelik planının yalnızca bir “başlangıç noktası” olduğunu ve şu anda yeni bir formata evrildiğini söyledi.

Fidan, ABD’li yetkililerin arabuluculuk yöntemleri açısından “doğru yolda” olduklarına inandığını belirterek, tarafların müzakere masasından kalkmamasını umduğunu ifade etti. Fidan ayrıca Türkiye’nin savaşan taraflar arasında yeni barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

ABD Büyükelçisi de tarih vermişti

Washington, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın alması nedeniyle 2020 yılında Ankara’yı gelişmiş F-35 savaş uçağı programından çıkarmış ve yaptırımlar uygulamıştı.

Türkiye bu adımı haksız olarak nitelendirmiş ve tarafların ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminde bu sorunu aşabileceğine dair umut dile getirmişti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını satın alması için gelecek aylarda sorunların çözümüne çok yaklaştıklarını açıklamıştı.