Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye’nin AB üyeliği konusunda siyasi iradenin geri dönmesi gerek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Almanya merkezli bir yayın kuruluşuna konuşan Fidan, bölgesel ve küresel çaptaki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Rusya-Ukrayna savaşında taraflar açısından büyük maliyet ürettiğini belirten Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in belirli koşullar oluşması halinde ateşkes ve kapsamlı bir barış anlaşmasını kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti.

ABD’nin vereceği güvenlik garantisi masada en önemli unsur

NATO askerlerinin Ukrayna’da bulunmasına yönelik tartışmalar hatırlatılarak Kiev için gerekli güvenlik garantileri sorulan Bakan Fidan, uluslararası gözlemci güç ile NATO birliklerinin farklı olduğunu vurguladı. Bakan Fidan, "Halihazırda tartışılan en önemli unsur, 5. maddeye benzer şekilde ABD’nin Ukrayna’ya vereceği güvenlik garantisidir" dedi.

Fidan, Ukrayna’nın NATO üyesi olmaksızın ABD’nin saldırı durumunda yardım yükümlülüğü üstlenmesinin değerlendirildiğini, ayrıca Ukrayna ordusunun kapasitesinin de güvenlik mimarisinin bir parçası olduğunu belirtti.

"Barış anlaşması bölgede 50-70 yıllık istikrar sağlayabilir"

Rusya’ya duyulan güvensizlikle ilgili soruya yanıt veren Bakan Fidan, barış anlaşmasının hiçbir tarafın kendi güvenlik önlemlerinden vazgeçmesi anlamına gelmediğini söyledi. Fidan, "Böyle bir anlaşma, bir tarafın hangi nedenle olursa olsun diğerine saldırmayacağına dair sarih taahhütler içermelidir. Bu sayede bölgede 50, 60, hatta 70 yıl barış mümkün olabilir" dedi.

Türkiye'nin yaklaşımı: "Komşularımızla dostane ilişkileri sürdürmek istiyoruz"

Rusya’nın Avrupa’ya yönelik hibrit saldırılarının hatırlatılması üzerine Fidan, Türkiye’nin Suriye ve Libya gibi birçok yerde Rusya ile karşı karşıya geldiğini belirtti. Türkiye’nin komşularıyla sürekli gerilim içinde olmayı göze alamayacağını söyleyen Fidan, "Çıkarlarımız ihlal edildiğinde tepki gösteriyoruz. Ancak komşularımızla dostane ilişkileri sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye, Avrupa güvenliğini 3 başlıkta ele alıyor

Avrupa’nın güvenlik politikası alanında yeniden yapılanma sürecinde olduğunu belirten Fidan, "Avrupa’yla muhtemel senaryoları ve iş bölümünü ele alıyoruz. Üç husus önemlidir. Birincisi, Avrupa güvenlik yapısı. Bu yapı NATO yapılarına dayanmaktadır ve bence Avrupa devlet ve hükümet başkanları bunu bu şekilde sürdürmek istemektedir. İkincisi, savunma sanayii. Ukrayna savaşı bu sanayinin zayıf yönlerini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, önümüzdeki 10 yıl içinde Avrupa savunma sanayisinin geliştirilmesi için çok büyük bir bütçeden söz ediyoruz. Türkiye bu süreçlere katılmaya çalışıyor. Üçüncüsü ise, Amerikalıların Avrupa'nın güvenliğine ilişkin angajmanının geleceği ile ilgili senaryolar hakkında informel tartışmalar var" şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin AB üyeliği konusunda siyasi iradenin geri dönmesi gerekiyor"

Türkiye-AB ilişkileri ve hukukun üstünlüğü konularına ilişkin eleştirilerle ilgili bir soruyu yanıtlayan Bakan Fidan, AB sürecinin objektif kriterlere dayandığını, fasıllar açılmadan ilerleme değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AB üyeliği iradesini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, "Bizim için önemlisi, Avrupa’da Türkiye’nin üyeliğine yönelik siyasi iradenin geri dönmesidir. AB adım atmalıdır" diye konuştu.

"Suriye’de olumlu tablo güçlenirse dönüşler artacaktır"

Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinden sonraki süreci değerlendiren Fidan, ülkenin yavaş yavaş toparlandığını ve son bir yılda Türkiye’den Suriye’ye yaklaşık 500 bin kişinin döndüğüne dikkati çekti. Fidan, "Durum bir-iki yıl olumlu seyretmeye devam ederse, ekonomik fırsatlar da oluşacağından dönüşlerin daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

Sürece yönelik en büyük riskin İsrail olduğunu söyleyen Fidan, "Güvenlik endişelerini iletmelerini söylüyoruz ancak saldırılar farklı bir mesaj veriyor" ifadelerini kullandı.