Bakan Fidan açıkladı: Trump, Putin, Zelenskiy İstanbul'da bir araya gelecek mi?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mevkidaşı Andrii Sybiha ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, İstanbul müzakereleriyle ilgili, "Somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz" dedi.

Ukrayna'da temaslarda bulunan Bakan Fidan'ın öne çıkan açıklamaları şu şekilde;

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik çabalar kapsamında İstanbul’un yeniden barışın adresi olabileceğini belirtti. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelebileceğini vurgulayarak, "İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, uluslararası kamuoyunun ateşkes ve barışa yönelik beklentilerinin arttığını belirterek, "İstanbul görüşmelerini yeni bir başlangıç olarak görüyoruz" dedi.

"İstanbul'daki yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz"

Bakan Fidan "Biz İstanbul’da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz. Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir mekik diplomasi içerisindeyiz. Türkiye açısından diyalog yoluyla adil, kalıcı bir barışa ivedilikle ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi tek yoldur." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan 2 Haziran'ı işaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’nın 2 Haziran’da görüşmelere devam etmek istediğini açıklayarak, “Müzakerelerin nerede gerçekleştirildiğinden ziyade savaşın yol açtığı yıkımın ve insani trajedinin sonlandırılmasına odaklanıyoruz. Tarafların İstanbul’da aldıkları ilke kararları temelde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla müteakip görüşmelere hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

“Yıkımı durdurmak için Türkiye üzerine düşeni yapacak”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna’daki savaşın yalnızca bölgesel değil, küresel sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti. Avrupa güvenlik mimarisinin ciddi şekilde sorgulandığını belirten Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle birlikte Avrupa-ABD ilişkilerinde yeni ve belirsiz bir dönemin başlayabileceğini ifade etti.

Bakan Fidan, Türkiye’nin barış sürecindeki tutumuna da vurgu yaparak, “Biz Türkiye olarak hep şu odağı koruduk: Savaşta yok olan şehirler Ukrayna şehirleri, ölen insanlar Ukrayna askerleri. Dolayısıyla bir an önce bu savaşın ortaya çıkardığı yıkıcı tesiri durdurmamız gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin hem bölgesel hem de küresel barış için arabuluculuk ve diplomatik çözüm arayışlarını sürdüreceğini belirten Fidan, savaşın sona ermesi için çabaların hızlandırılmasının önemine işaret etti.

Bakan Fidan Zelenski ile bir araya gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edilmesi beklenen Fidan, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya gelecek. Bakan Fidan'ın Kırım Tatar ve Gagavuz Türk toplumlarının temsilcileriyle görüşmesi de bekleniyor.