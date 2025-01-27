  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
Takip Et

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
Takip Et

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, görüşmelerinde iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulaması, Suudi Arabistan ile hızla büyüyen ticaret hacmini daha yukarı taşımayı hedeflediklerini aktarması bekleniyor.

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyinin, ikili işbirliğinin derinleşmesine ve yeni işbirliği alanlarının keşfine zemin hazırlayan önemli bir mekanizma olarak değerlendirildiğini kaydedecek Fidan'ın, uluslararası toplumun Suriye'deki yeni yönetimle angajmanının artmasının önem taşıdığını, Suudi Arabistan'ın bu doğrultudaki yaklaşımının takdirle karşılandığını vurgulaması öngörülüyor.

Fidan'ın, Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda Suudi Arabistan'la işbirliğine önem verdiğinin altını çizmesi, Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırması gerektiğine dikkati çekmesi bekleniyor.

Ayrıca Fidan'ın, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın, iki devletli çözüm vizyonunun hayata geçirilmesi için yakın işbirliği içinde hareket etmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Bu ziyaret vesilesiyle, iki ülke arasında 2016'da tesis edilen ve ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017'de Ankara'da gerçekleştirilen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyinin çalışmaları da ele alınacak.

Konseyin ikinci toplantısının ilerleyen dönemde dışişleri bakanlarının başkanlığında Riyad'da düzenlenmesi öngörülüyor. Koordinasyon Konseyi, ikili işbirliğinin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesine imkan tanıyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 14 Temmuz 2024'te Türkiye'yi ziyaret etmişti. Fidan da 12 Ocak'ta çok taraflı Suriye toplantısına katılmak üzere Riyad'a ziyarette bulunmuş ve toplantı kapsamında Bin Ferhan ile bir araya gelmişti.

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki çok boyutlu ilişkiler güçleniyor.

İkili ticaret hacmi, 2024'te yaklaşık 8 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu tutarın yarısını Türkiye'nin ihracatı oluşturuyor.

Türk müteahhitlik firmaları, bugüne kadar Suudi Arabistan'da 400'ü aşkın proje üstlendi. Türkiye'nin hızla gelişen savunma sanayisi sektörü, Suudi Arabistan'ın ilgisini çekiyor.

İki ülke, başta Filistin ve Suriye konuları olmak üzere bölgesel konularda da yakın diyaloğu sürdürüyor.

Türkiye ile Suudi Arabistan, aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Gazze Temas Grubu üyesi ülkeler olarak bu konuda çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika: Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlattıSon dakika: Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlattıGündem
Ünlü İtalyan şefin oğlu, bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradıÜnlü İtalyan şefin oğlu, bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradıGündem
Gülben Ergen'e "Sıla bebek" şikayeti: Savcılığa çağırıldıGülben Ergen'e "Sıla bebek" şikayeti: Savcılığa çağırıldıGündem
Emekli promosyonlarında rakam güncellendi! En yüksek tutar ne kadar oldu? Banka banka rakamlar...Emekli promosyonlarında rakam güncellendi! En yüksek tutar ne kadar oldu? Banka banka rakamlar...Ekonomi

 

Gündem
İstanbul Hava Sahasında belirlenemeyen trafik ikazı
İstanbul Hava Sahasında belirlenemeyen trafik ikazı
Kandilli ve AFAD duyurdu! Bursa'da şiddetli deprem
Kandilli ve AFAD duyurdu! Bursa'da şiddetli deprem
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine tek yönlü yeniden açıldı
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine tek yönlü yeniden açıldı
EKONOMİ gazetesinin 2025 rotası Antalya’da belirlendi
EKONOMİ gazetesinin 2025 rotası Antalya’da belirlendi
Ünlü İtalyan şefin oğlu, bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı
Ünlü İtalyan şefin oğlu, bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı
Kartalkaya faciası üzerinden bahis reklamı yaptılar
Kartalkaya faciası üzerinden bahis reklamı yaptılar