Dışişleri Bakanı Fidan: YPG, PKK'nın parçası, tartışmak bile gereksiz

Maruf BUZCUGİL



ANKARA – Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son Suriye ziyaretinde Türkiye’nin önceliği ve endişelerini dile getirdiklerini belirterek, “Mevcut yapısı itibariyle YPG, PKK'nın bir mütemmim cüzü. Onu tartışmak bile gereksiz.” dedi. Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle İftar yemeğinde buluşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye, İsrail’in Gazze saldırıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olası ABD ziyareti, Ukrayna-Rusya savaşı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Suriye’deki YPG varlığı en önemli mesele

Gazetecilerin sorusu üzerine son Suriye ziyareti ile ilgili bilgi veren Fidan şunları söyledi:

“Suriye ziyaretimizde öne çıkardığımız en önemli başlık, YPG meselesiydi. Biz önceliğimiz olan tüm konuları ve endişelerimizi gündeme getirdik. Yeni yönetimin SDG’yle yaptığı anlaşma bağlamında; örgütün niyetleri, kabiliyetleri, enerji kaynaklarının kontrolü gibi konularda bizim bakış açımızı net şekilde aktardık. Terörle mücadelede senelere dayanan tecrübemiz ve PKK’ya dair bilgilerimiz çerçevesinde endişe konusu olabilecek hususların altını çizdik. Suriye yönetiminin de, bizimle aynı niyet ve perspektifi paylaştığını gördük. Mevcut yapısı itibariyle YPG, PKK'nın bir mütemmim cüzü. Onu tartışmak bile gereksiz.”

YPG silahları nasıl bırakacak?

Örgütün askeri kabiliyetlerinin yok edilmesinin çok önemli olduğunu belirten Fidan, bu konuda Türkiye’nin hassasiyetilerini şöyle sıraladı:

“Bunlardan birincisi emir komuta meselesi. Mevcut unsurların kendini feshetmesi, merkezi hükümetin kontrolüne girmesi çok önemli bir şart. Ayrıca, silah, füze üretimi, hava savunma sistemi gibi kritik yeteneklere sahip olmaları asla kabul edilemez. Bir diğer konu da YPG’ye dışarıdan gelip katılanlar. Bunlara asla yer yok. Var olan unsurlar çözülsünler, silah bırakıp kendilerini lağvetsinler ve merkezi hükümetin tam kontrolü altına girsinler. Bu bir zorunluluk. Merkezi hükümet, emir komutayı alabilecek yeterlilik sahibi olmalı. Önümüzdeki süreçte tüm bu gelişmeleri yakından takip edeceğiz.”

Suriye’de yaşayan Kürtlere hakları verilmeli

Hakan Fidan, Suriye’de yaşayan Kürtlerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Suriye’de yaşayan Kürtlere, Esad döneminde verilmeyen hakların verilmesi gerekiyor. Herkese eşit vatandaş muamelesi yapılması elzem. Suriye yönetimi de bu konuda oldukça hassas. Yerinden edilen Suriyelilerin yurduna dönmeleri meselesi, üzerinde çalıştıkları öncelikli konulardan birisi. Güven tesis edilen bir ortamda, silahlı örgütler yaşam alanı bulamazlar."

ABD’nin Suriye’den çekilmesi

"Amerikan askerlerinin Suriye’deki varlığının devam etmesinin, ABD Başkanı’nın öncelikleri arasında olmadığını görüyoruz.” diyen Fidan bu konuda şunları söyledi:

“Amerikan kamuoyunda ABD ordusunun Suriye’deki varlığının devam ettirilmesinin yararı sorgulanır hale geldi. Önceden Suriye’de İran, Rusya ve Esad rejimi faktörleri vardı. Ancak şu anda konjonktür değişti. ABD askerlerinin varlığının devamı konusunda Başkan Trump’ın ikna olması gerekiyor. Amerika ordusunu çekerse, bu onlar için daha az maliyetli olacaktır.”

Erdoğan-Trump görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesiyle ile ilgili şu bilgiyi verdi:

“İki lider arasında oldukça olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkan Trump’ın saygı duyduğu liderlerden birisi. Bunu da telefon görüşmesinde açıkça ortaya koydu zaten. Görüşmede sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki beklentileri ile savunma sanayii iş birliğindeki kısıtlamaların kaldırılmasının önemini vurguladı. Ukrayna’daki barışın önemini bir kez daha tekrar etti. Sayın Trump’ın yaklaşımı da oldukça pozitif oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber, iki ülke arasındaki sorunları çözmek istiyor.”

Fidan, Erdoğan’ın olası ABD ziyaretiyle ilgili olarak şöyle konuştu:

“Önce biz Dışişleri Bakanları düzeyinde bir çalışma yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımız ABD ziyaretine olumlu yaklaşıyor. Ancak, şu anda net bir tarih telaffuzunda bulunmadık.”

İsrail’in son Gazze saldırısı

Fidan, İsrail’in son Gazze saldırısıyla ilgili şunları söyledi:

“Netanyahu’nun zihninde ateşkesi bozma düşüncesi olduğunu biliyoruz’’ diye uzun zamandır söylüyoruz. Bütün emareler bunu gösteriyordu. 500 insanı şehit ederek ateşkesi resmen bozdu ve bombalamaya devam edecek gözüküyor. Gazze’de son yaşananlarla ilgili Mısır’ın başkenti Kahire’de Pazar günü bir toplantımız olacak. İİT-AL Gazze Temas Grubu olarak biraraya geliyoruz. Bu toplantıda İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında kabul edilen Gazze planının hayata geçirilmesi için atılabilecek adımları ele alacağız. Soykırımı durdurmak için elimizden geleni yapacağız.”

Rusya-Ukrayna savaşı

Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının durdurulmasında Türkiye’nin verebileceği katkıyı da şöyle çerçevelendirdi:

"İki tarafın üzerinde mutabık kaldığı bir anlaşmada, katkı vermek isteriz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Şu anda gördüğünüz tartışmaların çoğu, güvenlik garantileri başlığı altında yapılan konular. Teorik olarak söylüyorum, taraflar ileriki bir aşamada bir barış gücü oluşturulmasında mutabık kalırlarsa biz katkı sunabiliriz. Ama şu noktanın altını çiziyoruz: iki taraftan birinin zorlayıcı girişiminin bir parçası olmakla, mutabık kalınmış bir çözümün parçası olmak farklı şeylerdir. Biz ikinci seçenekte varız.”