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Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis'le görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İHA
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Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis'le görüştü
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakan, görüşmede önümüzdeki dönemde yapılacak olan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi hazırlıklarını değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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