  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomatik hamle: Rusya ve Ukrayna ile barış sürecine destek
Takip Et

Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomatik hamle: Rusya ve Ukrayna ile barış sürecine destek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Türkiye'nin bölgesel barışa yönelik kararlı tutumunu bir kez daha vurguladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomatik hamle: Rusya ve Ukrayna ile barış sürecine destek
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da gerçekleştirdiği ve Ukrayna krizine çözüm arayışlarının ele alındığı kritik zirvenin ardından uluslararası diplomasi trafiği yoğunlaştı. Bu sürece aktif katılım gösteren Türkiye, arabulucu kimliğiyle öne çıkmaya devam ediyor.

Türkiye de sürece katkı sağlamak için harekete geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu kapsamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile art arda telefonda görüştü.

"Türkiye, bu süreçte rol almaya hazır"

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan’ın Lavrov ile yaptığı görüşmede, Alaska zirvesinde ele alınan konular ve Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik çabalar değerlendirildi. Fidan, barış sürecinin Ukrayna’nın da katılımıyla kalıcı bir çözüme ulaşması gerektiğini belirtti ve Türkiye’nin bu süreçte rol almaya hazır olduğunu ifade etti.

Fidan'ın Ukraynalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmedeyse kalıcı barışın ancak Ukrayna’nın dahil olduğu bir süreçle mümkün olabileceğini vurguladığı belirtildi. Fidan'ın ayrıca, Türkiye’nin barış çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini ve sürece katkı sağlamaya hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.

Bakan Yumaklı, Çanakkale'deki yangına ilişkin son durumu paylaştıBakan Yumaklı, Çanakkale'deki yangına ilişkin son durumu paylaştıGündem

 

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacakAnkara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacakGündem

 

Gündem
Tekirdağ'da dört gün önce denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Tekirdağ'da dört gün önce denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
AK Parti'nin ihraç talep ettiği Mücahit Birinci partiden istifa etti!
AK Parti'nin ihraç talep ettiği Mücahit Birinci partiden istifa etti!
Erdoğan'dan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızına tebrik telefonu
Erdoğan'dan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızına tebrik telefonu
Ankara’nın Bala ilçesinde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Ankara’nın Bala ilçesinde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
AK Parti'den kritik Mücahit Birinci kararı: Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
AK Parti'den kritik Mücahit Birinci kararı: Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Sapanca Gölü tükeniyor! Tarihinin en düşük seviyesini gördü
Sapanca Gölü tükeniyor! Tarihinin en düşük seviyesini gördü