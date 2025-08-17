Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomatik hamle: Rusya ve Ukrayna ile barış sürecine destek

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da gerçekleştirdiği ve Ukrayna krizine çözüm arayışlarının ele alındığı kritik zirvenin ardından uluslararası diplomasi trafiği yoğunlaştı. Bu sürece aktif katılım gösteren Türkiye, arabulucu kimliğiyle öne çıkmaya devam ediyor.

Türkiye de sürece katkı sağlamak için harekete geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu kapsamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile art arda telefonda görüştü.

"Türkiye, bu süreçte rol almaya hazır"

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan’ın Lavrov ile yaptığı görüşmede, Alaska zirvesinde ele alınan konular ve Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik çabalar değerlendirildi. Fidan, barış sürecinin Ukrayna’nın da katılımıyla kalıcı bir çözüme ulaşması gerektiğini belirtti ve Türkiye’nin bu süreçte rol almaya hazır olduğunu ifade etti.

Fidan'ın Ukraynalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmedeyse kalıcı barışın ancak Ukrayna’nın dahil olduğu bir süreçle mümkün olabileceğini vurguladığı belirtildi. Fidan'ın ayrıca, Türkiye’nin barış çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini ve sürece katkı sağlamaya hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.