Dışişleri Bakanı Fidan'dan S-400 açıklaması: Müzakereler yapılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2026 NATO Zirvesi’nin ardından "The National" gazetesine açıklamalarda bulundu.

S-400 sistemlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gönderilme ihtimalinin olup olmadığı sorusuna Fidan, "Bu devam eden bir süreç ve hükümet içinde görüşmeler, müzakereler yapılıyor. Ruslarla da sağlıklı bir tartışma olmalı çünkü şu anda herhangi bir ülke, süreç veya çözüm türü isimlendiremem, zira dediğim gibi, iki cumhurbaşkanı arasında siyasi bir irade var. Dolayısıyla Rusya da görüşmelerin bir parçası olmalı çünkü S-400 buradan satın alınıyor." yanıtını verdi.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, dünkü köşe yazısında S-400'lerin BAE'ye satılacağını iddia etmişti.

Selvi, "S400’ler Körfez’deki bir ülkeye gidiyor. Dün son pürüzler üzerinde çalışılıyordu. Gece yarısı son pürüzlerin de giderildiği söylendi. Birleşik Arap Emirlikleri diyen var, Katar’ı işaret eden var. En iyisi resmî açıklamayı beklemek" demişti.