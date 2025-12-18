Dışişleri Bakanı Fidan'dan SDG'ye uyarı: Sabır tükeniyor!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World ekranlarında katıldığı programda güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye’de devrim sonrasında ortaya çıkan tabloyu ele alan Fidan, özellikle SDG’nin Suriye ordusuna olası entegrasyonu konusunda yöneltilen soruları yanıtladı ve Türkiye’nin konuya bakışını anlattı.

Fidan, Suriye’deki iç savaşın sona ermesi ve Şam yönetiminin güçlenmesiyle birlikte bölgesel iş birliğinin sağlandığını belirterek, "Bir iş birliği mekanizması olduğu sürece DEAŞ tehdidiyle başa çıkabiliriz" dedi.

Son 40 yıldır terörle mücadelede kapsamlı deneyim sahibi olunduğunu ifade eden Fidan, Türkiye’nin terör örgütü PKK ve diğer terör örgütleriyle yürüttüğü çalışmaların bölgedeki DEAŞ tehdidine karşı da önemli bir altyapı oluşturduğunu vurguladı.

"İzin vermeyiz"

Fidan, Türkiye’nin yanı sıra Amerikalılar ve diğer bölge ülkeleriyle DEAŞ’a karşı ortak gündem yürüttüğünü ifade ederek, "Hiçbir terörist unsurun Suriye halkını ve devletini iyileşme yolunda raydan çıkarmasına asla izin vermemeliyiz" dedi.

"Terör örgütü SDG gecikmeden mutabakat uymalı"

Bakan Fidan, "Terör örgütü SDG gecikmeden mutabakat uymalı. Yeniden askeri güç kullanılmasından yana değiliz, ilgili aktörlerin sabrı tükeniyor. Şam yönetimiyle SDG arasındaki entegrasyonun diyalogla çözülmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, açıklamasında askeri yöntemlere başvurmadan sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.