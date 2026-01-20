Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da düzenlenen Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması şu şekilde:

"18 Ocak Mutabakatı'nın tüm zorluklara rağmen hayata geçmesi Suriye'nin birliği bütünlüğü adına önemli bir işlev görecektir fakat bu esnada DEAŞ oyununun oynanmasını da büyük bir endişeyle karşılıyoruz.

Türkiye DEAŞ'la mücadelede her zaman ön saflarda yer almıştır. Suriye yönetimi ile işbirliği içinde bunu ilerletmeye devam edecektir. 10 Mart Mutabakatı'nın nasıl desteklediysek 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz.

Bu sabah erken saatlerde Tom Barrack ile görüştük. Kendisi dün Şam'da görüşmelerine dair izlenimlerini verdi. Her iki tarafla da görüştü. Türkiye'nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik.

ABD Başkanı Trump Barış Kurulu'nda yer almaları için birçok lidere davet gönderdi, Cumhurbaşkanımız da kısa sürede kararını verecektir."