Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün (16 Ekim) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze’deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Şarm el-Şeyh’te imzalanan Niyet Beyanı’nın uygulanmasına ilişkin konular değerlendirildi.

Ayrıca, Suriye’deki gelişmeler, İran’ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

