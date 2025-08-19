  1. Ekonomim
  3. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü: Türkiye barış için desteğe hazır
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüştüğünü bildirdi. Bakan Fidan görüşmede, Türkiye'nin barış için desteğe hazır olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün (19 Ağustos) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Alaska'da gerçekleştirdiği görüşmenin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bazı Avrupalı liderlerin de katılımıyla Vaşington'da yapılan toplantının sonuçları değerlendirildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar ele alındı. Bakan Fidan, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması için Türkiye’nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yineledi.

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler de değerlendirildi. Bakan Fidan, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin daha fazla vakit kaybedilmeden tesis edilmesini beklediğimizi ve Gazze'ye yönelik insani yardımların acil ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının elzem olduğunu kaydetti.

Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler de ele alındı. Suriye’nin huzuruna, birliğine ve bütünlüğüne atfedilen önem vurgulandı.

