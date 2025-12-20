Bakan Fidan, Miami'deki Gazze toplantısının ardından soruları yanıtladı

Bakan Fidan görüşmelerde öncelikle Gazze'deki ateşkes sürecinde, İsrail’in ateşkes ihlallerinin ve bölgedeki insani durumun ele alındığını söyledi.

Fidan, ABD’de düzenlenen Gazze konulu toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye olarak şunu net biçimde ortaya koyduk, Gazze’ye yönelik tüm çalışmalarda üç temel parametre bizim için vazgeçilmezdir. Birincisi, Gazze’nin Gazze’liler tarafından yönetilmesi. İkincisi, Gazze topraklarının hiçbir şekilde bölünmemesi. Üçüncüsü ise Gazze’de yapılacak her şeyin Gazze’liler için yapılmasıdır. Yeniden imar sürecinde öngörülen yatırımların da doğrudan Gazze halkının yararına olması büyük önem taşımaktadır” dedi.

Dünkü toplantıya ilişkin bilgi veren Hakan Fidan, Gazze barış planının hayata geçirilmesinin üzerinden uzun bir zaman geçtiğini hatırlatarak "Son rehinenin de teslim edilmesinden sonra birinci aşamanın tamamlanmış olması nedeni ile artık ikinci aşamaya geçmenin parametreleri konuşuluyor. Şarm el-Şeyh'ten sonra dünkü toplantı en önemli toplantıydı. Ana toplantıda yapılan tartışmalar varılan mutabakatlar umut verici. Ama birinci aşamada meydana gelen sorunları da detaylı bir şekilde tartışma imkanımız da oldu. Özellikle Türkiye olarak ateşkes ihlallerinin barış planını tehlikeye soktuğunu, ikinci aşamaya geçmede büyük riskler oluşturduğunu da açıkca ifade ettik. İsrail'in ihlalleri süreci inanılmaz şekilde daha zor hale getiriyor. Bütün taraflar bu konuda mutabakat içerisinde. Bunun önüne geçilmesi konusunda da çeşitli tartışmalarımız oldu. Özellikle arabulucu 4 ülkenin, Amerika, Türkiye, Mısır ve Katar'ın bu konuda üst düzey istişareleri olabildiğince yoğun bir şekilde devam ettirmeleri önemli. Dün ikinci aşamaya geçişle ilgili üzerinde tartıştığımız konular arasında başta Gazze'nin yeniden imarı konusunda bir ön çalışma var. O sunuldu. Onun üzerinden bir ön tartışma yaptık." diye konuştu.