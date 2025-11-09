  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye gidiyor
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye gidiyor

Suriye lideri Ahmet Şara ilk kez Beyaz Saray’ı ziyaret edecekken aynı gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD’de olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye gidiyor
Takip Et

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hakan Fidan, ABD'ye yarın ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye gidiyor - Resim : 1

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da ABD'de olacak

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 6 Kasım tarihinde Brezilya’da düzenlenen "COP30" İklim Zirvesi’ne katılmasının ardından ABD'ye geçti.

Şara'nın, 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

Kanada’dan tartışılacak karar: CHP üyeliği “Baskı altındaki kimlik” olarak tanımlandıKanada’dan tartışılacak karar: CHP üyeliği “Baskı altındaki kimlik” olarak tanımlandıGündem
Gündem
Özgür Özel'den Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e telefon
Özgür Özel'den Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e telefon
2026 Yılı Hac Protokolü imzalandı
2026 Yılı Hac Protokolü imzalandı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kocaeli'de fabrika patlamasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Kocaeli'de fabrika patlamasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Yargıtay kararı onadı: Balkondan halı silkeledi, üç ay hapis cezası aldı
Yargıtay kararı onadı: Balkondan halı silkeledi, üç ay hapis cezası aldı
Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlundan yedi gündür haber alınamıyor
Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlundan yedi gündür haber alınamıyor