Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye gidiyor
Suriye lideri Ahmet Şara ilk kez Beyaz Saray’ı ziyaret edecekken aynı gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD’de olacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hakan Fidan, ABD'ye yarın ziyarette bulunacak.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da ABD'de olacak
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 6 Kasım tarihinde Brezilya’da düzenlenen "COP30" İklim Zirvesi’ne katılmasının ardından ABD'ye geçti.
Şara'nın, 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.
