Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Gürlek'i ziyaret etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı bakanlıkta ağırladıklarını duyurdu.

Gürlek açıklamasında Türkiye’nin ve bölgenin son derece hassas bir dönemden geçtiği bu süreçte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yürüttüğü yoğun diplomatik çabaların Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekte barış, istikrar ve adalet arayışına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Erdoğan’ın liderliği ve bakanlık koordinasyonu ülkemizin gücünü artırıyor

Gürlek, açıklamasının devamında “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda yürütülen diplomasi trafiğinin, devlet aklı, tecrübe ve kararlılıkla ülkemizin menfaatlerini güçlendirdiğine yürekten inanıyorum. Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımız arasında uluslararası hukuk, adli iş birliği ve suçla mücadele alanlarında yürütülen yakın koordinasyonun da ülkemizin kurumsal gücüne önemli katkılar sunduğunu özellikle ifade etmek isterim. Nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.