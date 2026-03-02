Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile bugün (2 Mart) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, "Bölgemizde yaşanan gelişmeler kapsamlı biçimde ele alındı. Ayrıca mevcut gerilimin düşürülmesi ve saldırıların son bulması için atılabilecek somut adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu." denildi