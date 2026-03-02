  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile görüştü
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile bugün (2 Mart) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile görüştü
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, "Bölgemizde yaşanan gelişmeler kapsamlı biçimde ele alındı. Ayrıca mevcut gerilimin düşürülmesi ve saldırıların son bulması için atılabilecek somut adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu." denildi

Peskov: Rusya, İran yönetimiyle sürekli temas halindePeskov: Rusya, İran yönetimiyle sürekli temas halindeDünya

 

KSO Başkanı Zeytinoğlu,“kur etkisi üretim ve ihracatı zorlar hale geldi”KSO Başkanı Zeytinoğlu,“kur etkisi üretim ve ihracatı zorlar hale geldi”Şehirler

 