Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Tom Barrack görüştü: Pek çok ortak hedefe sahibiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Başkanlık Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

Ankara'daki görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından paylaşım yapıldı.

Bu paylaşımı alıntılayan Barrack ise kişisel hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile verimli bir görüşme... Pek çok ortak hedefe sahip güçlü müttefikler olarak, ABD-Türkiye ortaklığı sonuç veriyor."