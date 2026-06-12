Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Tom Barrack görüştü: Pek çok ortak hedefe sahibiz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Tom Barrack Ankara'da görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Barrack, "Pek çok ortak hedefe sahip güçlü müttefikler olarak, ABD-Türkiye ortaklığı sonuç veriyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Başkanlık Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.
Ankara'daki görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından paylaşım yapıldı.
Bu paylaşımı alıntılayan Barrack ise kişisel hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile verimli bir görüşme... Pek çok ortak hedefe sahip güçlü müttefikler olarak, ABD-Türkiye ortaklığı sonuç veriyor."
Productive meeting with FM @HakanFidan ahead of the NATO summit in Ankara. As strong allies with many shared goals, the U.S.-Türkiye partnership is delivering results. 🇺🇸 🤝 🇹🇷 https://t.co/IMcs6Wh835— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) June 12, 2026