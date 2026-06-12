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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Tom Barrack görüştü: Pek çok ortak hedefe sahibiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Tom Barrack Ankara'da görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Barrack, "Pek çok ortak hedefe sahip güçlü müttefikler olarak, ABD-Türkiye ortaklığı sonuç veriyor" dedi.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Tom Barrack görüştü: Pek çok ortak hedefe sahibiz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Başkanlık Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

Ankara'daki görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından paylaşım yapıldı.

Bu paylaşımı alıntılayan Barrack ise kişisel hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile verimli bir görüşme... Pek çok ortak hedefe sahip güçlü müttefikler olarak, ABD-Türkiye ortaklığı sonuç veriyor."

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