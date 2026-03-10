Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye’nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdi.

Bakan Fidan, tüm tarafların bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini kaydetti.

Bakan Arakçi, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılacağını aktardı.

Türk hava sahasında ikinci İran füzesi: NATO engelledi

Milli Savunma Bakanlığı dün İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’te boş arazilere düştüğü ve olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

NATO'dan da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor" denildi.

Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki gelişmeler nedeniyle Türkiye’nin hava ve füze savunma tedbirlerinin artırıldığını açıkladı. NATO kapsamında görevlendirilen bir Patriot hava savunma sisteminin hava sahasının korunmasına destek amacıyla Malatya’da konuşlandırılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlar yapıldı, yanlışta ısrar edilmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren füzeyle ilgili "Uyarılarımıza rağmen Türkiye'nin dostluğunu zora sokacak, yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediliyor. Milletimizin kalbinde ve zihninde derin yaralar açacak bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemeli" dedi.

İran’dan gelen ilk füze Hatay’a düşmüştü

Geçtiğimiz hafta da İran’dan ateşlenen bir füze, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından düşürülmüştü.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Türk yetkili, “Türkiye hedef değildi” dedi ve Güney Kıbrıs’ı işaret etmişti: “Füze yön değiştirdi. Asıl hedefinin Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki bir askeri üs olduğuna inanıyoruz.”

Fakat daha sonra Amerikan medyasında yapılan haberlerde asıl hedefin Güney Kıbrıs değil, Adana’daki İncirlik Üssü olduğu yazıldı.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, “Söz konusu tehdidin imha edilmesi sonrasında Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, önleme faaliyeti kapsamında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlendi; olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi” demişti.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye topraklarına füze fırlatıldığı yönündeki iddiaları reddetmişti.