Ateşkes sonrası Bakan Fidan'dan İranlı ve Katarlı mevkidaşları ile kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede Bakan Fidan, Türkiye olarak geçici ateşkesten duyulan memnuniyeti dile getirdi, kalıcı barışın tesisi için çabaların sürdürüleceğini belirtti.

Bakan Fidan'dan Katarlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi

Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, geçici ateşkesin bölgesel düzeyde kalıcı barışa dönüşmesi için atılması gereken adımlar değerlendirildi.