  Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a gidecek
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hazırlık toplantısında İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nde sunulacak karar tasarısı ele alınacak.

Bakan Fidan'ın toplantıdaki hitabında Türkiye'nin İsrail'in menfur saldırısına karşı Katar'la dayanışma içinde olduğunu yinelemesi, İsrail'in bu saldırıyla sadece barış çabalarını değil Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü de hedef aldığına dikkati çekmesi öngörülüyor.

Saldırının aynı zamanda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkes anlaşmasına ulaşmakla ilgilenmediğini bir kez daha gösterdiğini belirtmesi beklenen Fidan'ın, Türkiye'nin ilk günden bu yana İsrail saldırganlığının Filistin'le sınırlı kalmayacağı ve yayılmacı politikalarının tüm bölge için tehdit oluşturduğu uyarılarında bulunduğunu vurgulayacağı tahmin ediliyor.

Bakan Fidan'ın İsrail'in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya ve siyasi gayelerle komşu bölgelerdeki mevcut durumu suiistimale çalıştığını belirtmesinin yanı sıra bölge ülkelerinin ve sorumluluk sahibi küresel güçlerin eş güdüm içinde hareket ederek İsrail'e karşı güçlü tepki vermeleri gerektiğinin altını çizmesi bekleniyor.

Birçok ülkenin geç de olsa Filistin'i tanıma niyetlerini açıkladığını, bu tanıma ivmesiyle eş zamanlı İsrail'e yönelik somut önlemler alınması gerektiğinin altını çizeceği öngörülen Fidan'ın, Gazze'deki soykırımın bir an önce sona ermesini teminen kalıcı ateşkese ulaşılmasının halen elzem olduğunu hatırlatması, Filistin'i tanımaya yönelik yayılan ivmeden istifade ederek Filistin Devletinin Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğinin kabulü için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulayacağı tahmin ediliyor.

İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi

Devlet Başkanları seviyesinde yapılacak zirve, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenleniyor.

Zirve, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü ve Lübnan, Suriye, Yemen ve İran gibi bölge ülkelerine genişlettiği saldırılar sonrasında düzenlenmeye başlanan İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvelerinin üçüncüsü olacak.

Zirve'de İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının yanı sıra İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden soykırım faaliyetleri, işgal ve ilhak operasyonları ele alınacak.

Zirve'de kabul edilecek kararda önceki İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirveleri, 21- 22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve 25 Ağustos 2025'te Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İİT 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda alınan kararlara atıfla barış ve güvenliğin devamı için İsrail'in Gazze ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının ivedilikle durdurulmasına vurgu yapılması öngörülüyor.

Bundan önceki İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirveleri, 11 Kasım 2023 ve 11 Kasım 2024 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilmişti.

